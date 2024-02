FOTO: Se circula in conditii de iarna pe DN 67C - Transalpina, in Alba. Peste 400 de gospodarii au ramas fara curent electric

Se circula in conditii de iarna miercuri dimineata, pe DN 67C - Transalpina, in Alba. De asemenea, peste 400 de gospodarii din zona Muntilor Sureanu au ramas fara energie electrica, dupa fenomenele meteo inregistrate in ultima zi.Reamintim faptul ca pana miercuri la ora 08:00 au fost in vigoare avertizari Cod Galben si Portocaliu de precipitatii insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si ninsori la altitudini de peste 1.400m aflat.Potrivit reprezentantilor Prefecturii Alba, ... citește toată știrea