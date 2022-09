FOTO: Sofer de Alba, surprins pe contrasens intr-un giratoriu din Cluj-Napoca

O masina cu numere de Alba a fost surprinsa pe contrasens intr-un sens giratoriu din Cluj-Napoca, de camera de bord a unui sofer aflat in trafic."Un clujean cu camera video la bord s-a intalnit cu Volkswagenul Passat de Alba bot in bot, noroc ca nu avea viteza.Ma rog, nici nu poti avea mare viteza in sens. Si a fost de treaba... L-a lasat pe soferul dezorientat sa se orienteze si sa intoarca pe directia corecta" scrie publicatia media9.ro.Incidentul s-a petrecut in Piata Marasti, intr-o ... citeste toata stirea