FOTO STIREA TA: "Cascador" de ocazie pe strazile din Alba Iulia. In picioare, in caruta, printre masini

Un barbat a dovedit ca are abilitati de cascador, pe strazile din Alba Iulia. Acesta a fost fotografiat marti de un cititor Alba24, in timp ce isi conducea atelajul, stand in picioare.Relaxat si aparent stapan pe situatie, omul a mers kilometri intregi printre masini, reusind sa isi pastreze fara probleme echilibrul, ajutat ce-i drept si de calul sau, care nu a rupt ritmul si nici nu s-a speriat de autoturisme.De fapt, chiar si daca ar fi vrut sa se aseze, nu ar fi avut unde, caruta nefiind ... citeste toata stirea