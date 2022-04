FOTO STIREA TA: Locuri de parcare pentru persoane cu handicap, ocupate de SUV-uri de lux, la supermarket in Alba Iulia

Mai multe situatii de parcari pe locuri rezervate pentru persoane cu handicap au fost sesizate in ultima perioada la Alba Iulia, de cititori Alba24. Cele mai recente cazuri, chiar in weekend-ul de Paste.Este vorba despre masini de lux - Bentley, BMW -, surprinse in imagini pe astfel de locuri, in parcarea unui supermarket din municipiu."SUV-uri de lux parcate pe loc pentru persoane cu handicap si parcarea goala", este mesajul cititorului Alba24.Nu neaparat modelul de autovehicul este ... citeste toata stirea