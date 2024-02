FOTO STIREA TA: TRAFIC INGREUNAT intre Alba Iulia si Micesti. Accident rutier cu trei autoturisme implicate

Un accident rutier a avut loc marti, 13 februarie, intre Alba Iulia si Micesti. Incidentul a avut loc in jurul orei 16.20. Traficul intre Alba Iulia si Micesti este intregunat.Din primele informatii transmise de cititori, de la fata locului, in accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme.La fata locului este prezent la momentul redactarii acestei stiri si un echipaj de politie.Potrivit reprezentatilor IPJ Alba, cazul a fost solutionat ca o tamponare. In accident politistii au mai ... citește toată știrea