FOTO: Surpriza la antrenamentul echipei Unirea Alba Iulia. Nicusor Stanciu, aflat acasa in vacanta, a facut o vizita la vestiar

Surpriza si bucurie, joi, la antrenamentul echipei Unirea Alba Iulia.Internationalul Nicusor Stanciu, unul dintre cei mai buni fotbalisti romani, a facut o vizita la vestiar si a participat la antrenamente alaturi de jucatorii echipei locale."Internationalul Nicolae Stanciu, cel mai bun produs al clubului nostru, a revenit astazi in vestiarele si pe terenul echipei la care a inceput fotbalul de performanta.Aflat in vacanta acasa, in Alba Iulia, Nicusor a iesit impreuna cu echipierii ... citeste toata stirea