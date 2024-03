FOTO: Tanar grav ranit intr-un accident rutier pe DJ 107, la Sancel. A condus beat si a intrat cu masina intr-un cap de pod

Un tanar in varsta de 21 de ani a fost grav ranit, intr-un accident rutier ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica (30-31 martie), pe DJ 107, intre Sancel si Sona.Dupa ce a fost testat cu aparatul etilotest, acesta a aratat o alcoolemie ridicata in aerul expirat.Accidentul s-a petrecut in jurul orei 00.20. Potrivit IPJ Alba, din primele date, tanarul ar fi pierdut controlul volanului si ar fi intrat cu masina intr-un cap de pod.Dupa ce pompierii au ajuns la fata locului au ... citește toată știrea