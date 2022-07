FOTO: Transavia investeste masiv in energie verde pentru a-si asigura necesarul de energie

Transavia, liderul pietei de carne de pui din Romania, investeste masiv in energie regenerabila si in cogenerare pentru a ajunge sa isi acopere aproape in integralitate necesarul de energie. Doar in acest an, prin proiectele deja demarate, Transavia intentioneaza sa amplaseze peste 22.000 de panouri fotovoltaice care vor produce energie verde.Prin aceasta capacitate instalata, de 10 MWh anual, se va acoperi aproximativ 30% din consumul anual de electricitate al facilitatilor Transavia. ... citeste toata stirea