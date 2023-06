Un loc de joaca pentru copii a fost construit in localitatea Intregalde de catre un grup de voluntari din Germania, alaturi de cativa localnici.Cei noua copii care invata la Scoala Generala Intregalde se pot bucura de un nou spatiu de joaca.Inaugurarea noului parculet are loc in data de 9 iunie, de la ora 16:30.Acesta a fost realizat de un grup de 14 voluntari din Germania, ajutati de cativa localnici.Voluntarii s-au impartit in mai multe grupe de lucru, fiecarei grupe revenindu-i ... citeste toata stirea