Jandarmii din Alba au fost prezenti vineri, alaturi de camarazi activi, in rezerva si in retragere si impreuna cu reprezentanti ai autoritatilor publice judetene si locale, in localitatea Galda de Jos cu ocazia aniversarii venerabilei varste de 101 ani, a veteranului jandarm al celui de al doilea razboi mondial, colonelului (rtr.) Ioan Cerghedean.Acesta s-a nascut in Galda de Jos, la data de 16 iunie 1922. A urmat cursurile Scolii de Jandarmi la Timisoara si a fost cadru activ al trupelor de ... citeste toata stirea