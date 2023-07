Doi motociclisti au murit si unul este grav ranit in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe DN 68 Hateg-Caransebes.In accident au fost implicate un autoturism si trei motociclete. Al treilea motociclist a fost transportat la spital. Traficul este oprit in zona localitatii Zeicani.Din primele informatii se pare ca soferul masinii a incercat sa depaseasca o coloana de masini, moment in care a lovit un grup de 6 motociclisti care se deplasa din sens opus.Accident cumplit cu doi ... citeste toata stirea