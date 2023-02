FOTO-VIDEO Al treilea lot de cerbi lopatari, adus de catre AJVPS Alba la Hapria. Cate exemplare sunt in prezent in parcul tematic

Al treilea lot de cerbi lopatari a fost adus de catre AJVPS Alba, duminica, 12 februarie, in parcul tematic de la Hapria.Efectivul de lopatari numara acum 12 ciute de lopatar gestante, doi vitei, sase sulitari (masculi tineri de 2-3 ani) si patru tauri maturi cu trofee deja impresionante."Asa cum am previzionat, am asigurat un material genetic de buna calitate, care va completa efectivele de cerb lopatar de pe fondurile de vanatoare de la Pianu si Oarda si va ajuta sangvinizarea si ... citeste toata stirea