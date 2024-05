FOTO-VIDEO: Cum se sarbatoreste Pastele la Benic. "Competitia" de ciocnit oua. Locuitorii pastreaza o traditie de peste 100 de ani

In satul Benic, comuna Galda de Jos, locuitorii pastreaza o traditie veche de peste 100 de ani. In ziua de Paste, se aduna in centrul localitatii si ciocnesc oua rosii. Este prilej de voie buna, dar si de socializare.In Duminica Pastelui din acest an, cam 50 de oameni s-au adunat dupa slujba de la biserica in centrul satului, "la troita".Au venit cu mic, cu mare, tineri, copii sau oameni mai in varsta. Au adus cosuri cu oua rosii sau incondeiate.Apoi au inceput "competitia" de ciocnit oua. ... citește toată știrea