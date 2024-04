FOTO-VIDEO: Parcul Dendrologic din Alba Iulia, destinatie speciala pentru o plimbare de weekend, in aer liber

Parcul Dendrologic din Alba Iulia, amenajat pe dealul Mamut, reprezinta o locatie de referinta atat pentru albaiulieni, cat si pentru turisti, pentru o plimbare in aer curat. Deschis in urma cu 10 ani, parcul gazduieste exemplare deosebite de plante, arbori, dar si insecte si pasari. Merita vizitat macar o data.Vremea neobisnuit de calda din aceasta primavara a favorizat inflorirea pomilor si florilor in mai multe zone din parc.Parcul "Dr. Ioan Vlad" se intinde pe o suprafata de circa 21 de ... citește toată știrea