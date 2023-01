FOTO-VIDEO STIREA TA: Stalpi de curent sprijiniti de copaci, in Apuseni. Cum arata reteaua electrica in zona Mogos

Imagini cu stalpi cazuti sau sprijiniti de copaci, in zona Apuseni, au fost aduse in atentie de un cititor Alba24. Acesta spune ca zona este cea a satelor Butesti, Bogdanesti si Tomesti, ce apartin de comuna Mogos."Este vorba de starea liniei de electricitate, a stalpilor ce sustin linia de electricitate care au ajuns numai cu numele, ca sustin linia deoarece cei mai multi sunt sprijiniti de pomi si copaci", spune cititorul Alba24.ro.Mai mult, in unele cazuri sunt fire de curent legate de ... citeste toata stirea