Fotografii cu o minora in ipostaze intime, publicate pe internet. Cum a fost descoperit autorul

Un tanar din Alba a fost trimis in judecata, in lipsa, de procurori de la Serviciul Teritorial DIICOT Alba Iulia, pentru pornografie infantila. Andrei P. din Rosia Montana a fost identificat ca fiind autorul raspandirii pe retele sociale a unor fotografii cu o minora in ipostaze intime. Este un caz clasic in care o minora nevinovata ajunge victima dupa ce este convinsa sa trimita astfel de fotografii. Cazul a ajuns in atentia procurorilor DIICOT Alba dupa o sesizare venita din partea rudelor ... citeste toata stirea