Fragedo, brandul emblematic TRANSAVIA, cel mai bine clasat brand din industria alimentara in Brand Finance(Marca Inregistrata) Romania

27 mai 2024. Santimbru, Alba. Fragedo, brandul emblematic TRANSAVIA, continua ascensiunea cu inca o pozitie in prestigiosul top publicat de Brand Finance(Marca Inregistrata) Romania 50, editia 2024, fiind cel mai bine clasat brand din industria alimentara, cu o valoare evaluata a brandului[i] de 109 milioane de euro. In crestere cu aproape 27% fata de anul anterior, Fragedo ocupa locul 14, in urcare cu o pozitie fata de anul anterior, confirmand apetenta consumatorilor pentru produse romanesti ... citește toată știrea