Fragedo, desemnata "Cea mai de incredere marca de carne" in topul increderii acordate de parinti

Fragedo, cel mai popular brand din categoria sa, a primit, pentru a 4-a oara la rand, premiul pentru Cea mai de incredere marca de carne (pui, porc, vita), confirmand din nou ca se afla mereu in topul preferintelor consumatorilor romani datorita calitatii la superlativ si a sigurantei desavarsite. Distinctia, acordata joi in cadrul summit-ului Forbes Brands for Kids, care a avut loc Athenee Palace Hilton din Bucuresti, vine ca urmare a studiului realizat de Forbes Romania si Institutul D&D ... citeste toata stirea