Bucuresti, 23 noiembrie 2023. Fragedo, liderul marcilor de carne de pui din Romania, a fost reconfirmat pentru a 5-a oara consecutiv in topul preferintelor de consum ale parintilor din tara noastra,fiind desemnat si in acest an "cea mai de incredere marca de carne(pui, porc, vita etc.)". Aceasta validare a venit in urma studiului national efectuat in 2023 de Forbes Romania si Institutul D&D Research asupra preferintelor de consum ale parintilor in functie de siguranta, calitatea si incredere ... citeste toata stirea