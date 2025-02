Furt de lemne: Politia Locala Deva actioneaza prompt

Astazi, 11 februarie 2025, in jurul orei 9:00, o patrula a Politiei Locale Deva a surprins in flagrant un cetatean care a incarcat o caruta cu lemne din zona raului Mures. Acesta intentiona sa sustraga materialul lemnos din zona respectiva.Barbatul a fost retinut, iar autoritatile au sesizat organele de cercetare penala pentru a investiga si solutiona cazul conform legislatiei in vigoare si pentru a descuraja astfel de fapte.Reprezentantii Ocolului ... citește toată știrea