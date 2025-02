Furt si alcool la volan : Tanar retinut la Sebes pentru furt de autoturism, conducere fara permis si sub influenta alcoolului

Retinut pentru savarsirea infractiunilor de furt in scop de folosinta, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanteLa data de 16 februarie 2025, politistii din Sebes au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 22 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de furt in scop de folosinta, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor ... citește toată știrea