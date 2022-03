Gala doamnelor de succes, la Sebes: Femeile din Educatie, Sanatate, Business, Cultura, Sport si Implicare sociala, premiate de autoritatile locale din municipiu

Incepand cu anul 2017, in luna martie, Sebesul celebreaza implicarea spiritului feminin in viata comunitatii si premiaza, in mod simbolic, doamnele care s-au remarcat in diverse domenii de activitate.Primaria si Consiliul Local al Municipiului Sebes, prin Centrul Cultural "Lucian Blaga" Sebes, au organizat, anual, gale de excelenta sub forma unor spectacole dedicate tuturor femeilor Sebesului, traditia fiind intrerupta in anul 2020, odata cu pandemia de coronavirus, iar din anul 2021, ... citeste toata stirea