Noua procedura management al violentei scolare, pregatita de Ministerul Educatiei, include si sanctiuni pentru profesori si directori, in cazul in care nu respecta prevederile din regulament.De asemenea, va trebui ca fiecare scoala sa aiba mecanism de sesizare anonima, in regulamentul de ordine interioara.Prevederile apar intr-un draft ce poate suferi modificari, potrivit edupedu.ro.Cum pot fi sanctionati profesoriiDaca nu respecta procedura de management al violentei scolare, fapta ... citeste toata stirea