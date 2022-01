Gheorghe Tamas, veteran de razboi, din Daia Romana, sarbatorit la implinirea celor 99 ani

Sarbatoare plina de emotii, respect si recunostinta, astazi, la Daia Romana: veteranul de razboi Gheorghe Tamas, a fost felicitat de comunitate, la implinirea venerabilei varste de 99 de ani.Gheorghe Tamas, este veteran al celui de-Al Doilea Razboi Mondial, luptand pe frontul din Cehoslovacia."Nascut la 12.01.1923 in localitatea Daia Romana, veteranul de razboi Gheorghe Tamas a facut parte din Divizia 20 Artilerie si a luptat in cel de-al doilea razboi mondial pe frontul din Cehoslovacia, in ... citeste toata stirea