Gimnastele Flavia Sentea si Sara Maria Dan vor fi premiate cu prilejul Zilelor Sebesului si vor evolua in fata publicului

Cu prilejul Zilelor Municipiului Sebes din acest an, primarul Dorin Nistor va oferi premii unor sportivi ai orasului care au excelat in sporturi frumoase, prin munca, perseverenta si incredere: gimnastele Flavia Sebastiana Sentea si Sara Maria Dan, tanara jucatoare de tenis Giulia Pienariu si ciclistulRoberto Burta.Gimnasta Flavia Sebastiana SenteaNascuta la Sebes, in 12 februarie 1999, Flavia a copilarit la Petresti, iar la numai 4 ani a fost indrumata de parinti spre Deva, unde a pasit cu ... citeste toata stirea