Un gonaci care participa la o vanatoare in zona localitatii Capalna, a cazut duminica de pe o stanca intr-o rapa.Pentru salvarea gonaciului, au intervenit Salvamont Alba si pompierii din Sebes.Din cauza multiplelor traumatisme pe care le prezinta barbatul in urma cazaturii de pe stanca, echipele de interventie au facut apel la interventia elicopterului SMURD.La data de 26 noiembrie 2023, in jurul orei 12.30, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca o ... citeste toata stirea