Gradinita din Tau (Rosia de Secas) inchisa de catre Directia Sanatate Publica Alba. Neregulile descoperite de inspectori in cadrul unitatii de Invatamant

Inspectorii din cadrul Directiei de Sanatate Publica Alba, au suspendat activitatea Gradinitei din localitatea Tau, apartinand comunei Rosia de Secas, din cauza conditiilor igienico-sanitare neadecvate descoperite in urma unui control efectuat miercuri, de catre inspectorii din cadrul directiei de sanatate publica.In urma unui control tematic desfasurat miercuri, 21 septembrie 2022, avand ca scop verificarea respectarii legislatiei in vigoare in unitatile de invatamant din judetul Alba, ... citeste toata stirea