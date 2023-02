Gradinita nou, finalizata la Aiud, prin proiectul "Constructii gradinite in regiunea Centru"

O gradinita noua a fost finalizata in municipiul Aiud, au transmis marti, reprezentantii primariei prin intermediul paginii de socializare.Noua gradinita va dispune de 4 grupe, grup sanitar propriu, spatiu multifunctional care permite accesul spre curtea cu spatii pentru joc, recreatie si sport.Reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale au receptionat, marti, in calitate de titulari ai proiectului, obiectivul de investitii "Gradinita cu Program Normal Aiud, judetul Alba". In principal, ... citeste toata stirea