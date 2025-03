Gradinitele din Alba Iulia se pot inscrie gratuit la campania Dintisorii Veseli

Campania "Dintisorii Veseli" se extinde in aceasta primavara, ajungand in inca cinci orase din Romania, pe langa cele 26 in care a fost deja implementata. Intre 24 si 28 martie 2025, gradinitele din Alba Iulia, Arad, Medias, Resita si Turda pot participa gratuit la activitati interactive care sprijina formarea unor obiceiuri sanatoase de igiena dentara.Inscrierile sunt deschise pana pe 9 martie 2025, iar gradinitele selectate vor fi anuntate pana in 15 martie 2025.Un program educational ... citește toată știrea