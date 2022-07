Gramatica se intoarce ca materie de studiu in liceu. Cum si de cand va fi modificata programa scolara

Gramatica va fi reintrodusa in noile planuri cadru de la liceu, ca materie de studiu. Masura va intra in vigoare, potrivit ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, din anul scolar viitor, respectiv din septembrie 2023.Practic, elevii care vor termina anul viitor clasa a VIII-a vor reprezenta prima generatie care va studia gramatica in liceu.In sedinta de Guvern de miercuri, 13 iulie, au fost prezentate prezentate proiectele legilor Educatiei - Proiectul de lege pentru Invatamantul ... citeste toata stirea