Grecia asteapta numar record de vizitatori in acest sezon. Ponturi si sfaturi utile pentru turistii romani

Reprezentantii gigantului german in domeniul turismului TUI a declarat ca Grecia asteapta ca un numar record de turisti in acest an. Aage Dunhaupt, directorul de comunicatii al TUI, a declarat duminica AMNA ca interesul pentru vizitarea Greciei a crescut vertiginos in acest an si depaseste perioada de dinainte de pandemie."Grecia este din nou in aceasta vara una dintre cele mai populare destinatii de vacanta. Ne asteptam la cel mai inalt nivel de cerere vreodata", a declarat Dunhaupt, citat ... citeste toata stirea