Grecii estimeaza un numar record de turisti romani in acest an. Desi datele nu sunt inca centralizate pentru ca nu s-a terminat sezonul, se pare ca in acest an, peste 2 milioane de romani si-au petrecut deja sau urmeaza sa isi petreaca concediul in aceasta tara.Este un numar mai mare fata de nivelul de dinaintea pandemiei, cand numarul turistilor romani in Grecia ajungea la aproximativ 1,3 milioane.Sunt sau nu gratuite plajele din Grecia? Miscarea "plaje libere" ia avant, dupa un sezon cu ... citeste toata stirea