Sindicatele din educatie au anuntat luni ca greva generala declansata in 22 mai se suspenda. Sindicalistii au precizat, insa, ca daca in textul noii legi a salarizarii nu se vor aplica principiile cuprinse in ordonanta de urgenta privind salariile din invatamant, greva va fi reluata.Potrivit sindicatelor, in ordonanta de urgenta data de Guvern, trebuie stipulat ca salariul debutantului va fi la nivelul salariului brut pe economie si ca de la 1 ianuarie 2024 majorarea salariala este de 50%. ... citeste toata stirea