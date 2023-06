O grupare de traficanti de migranti din Alba Iulia, a fost in cursul zilei de marti, destructurata de catre politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Alba Iulia.Traficantii preluau persoane din Bangladesh, pe care in contul unei sume primite, ii ajutau sa treaca granita in Austria.Trei barbati din Alba Iulia, au fost retinuti si condusi la audieri.La data de 6 iunie a.c., politistii Brigazii de Combatere a ... citeste toata stirea