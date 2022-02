Gruparea care dorea independenta Ardealului si revenirea Regelui Mihai. A fost infiintata chiar la Sibiu, in judetul condus de Nicu Ceausescu FOTO

Grupul Cohorta-12 a fost initiat in anul 1987 de citeva persoane din Sibiu care ascultau postul de radio Europa Libera. Acestia aveau opinii diferite fata de cele ale regimului si doreau revenirea monarhiei in Romania. Activitatile grupului au intrat rapid in atentia Securitatii. Initiatorul acestuia a fost arestat si s-au realizat activitati de atentionare si avertizare asupra membrilor organizatiei. De asemenea, au fost dispuse pasuri de supraveghere operativa prin instalarea mijloacelor de ... citeste toata stirea