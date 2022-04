Guvern: Parintii care au fost in concediu maternal sau paternal au dreptul sa se intoarca la serviciu in conditii echivalente

Guvernul a aprobat joi un proiect care prevede ca orice persoana care a beneficiat de concediul de 2 ani pentru cresterea copilului are dreptul sa se intoarca la locul de munca in conditii echivalente, fara sa fie penalizata in nici un fel.Proiectul vizeaza, intre altele, modificarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.Astfel, se prevede ca "orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei sau unui barbat, pe motiv ca au solicitat sau ... citeste toata stirea