Guvernul Romaniei a aprobat miercuri bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, pentru Societatea Cupru Min S.A. Abrud, au transmis reprezentantii executivului.Compania din Apuseni se afla sub autoritatea Ministerului Economiei. Compania cu capital de stat are rezultate financiare excelente, reusind sa se mentina pe profit in fiecare an.Potrivit documentului, este estimat un profit de peste 19 milioane de lei, la un nivel al veniturilor totale in suma de 395,9 milioane de lei, corelat ... citeste toata stirea