Guvernul da liber la angajari la stat, din nou. Mai mult de 1.100 de posturi de bugetar, scoase la concurs

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca vor fi organizate concursuri pentru 1.116 de posturi vacante in institutiile publice, in perioada urmatoare.Executivul a aprobat, in sedinta de miercuri, sesiunea de concursuri pentru ocuparea acestora, dupa ce blocase toate angajarile la stat, la jumatatea anului."Guvernul a aprobat memorandumul privind prima sesiune de organizare de concursuri sau examene pentru ocuparea de posturi vacante sau temporar vacante in institutii ... citeste toata stirea