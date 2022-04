Guvernul prelungeste masurile privind somajul tehnic. Care este noua indemnizatie lunara

Guvernul Ciuca a decis sa prelungeasca masurile privitoare la somajul tehnic aplicate in timpul pandemiei. Acestea au fost adoptate in sedinta de miercuri a cabinetului, decizia fiind luata ca urmare a crizei de pe piata energiei si a razboiului din Ucraina.Premierul a explicat ca indemnizatia lunara va fi similara celei platite in timpul pandemiei."Vom asigura o indemnizatie lunara similara celei platite in perioada pandemiei, 75% din salariul de baza", a adaugat Ciuca.Cum va ajuta ... citeste toata stirea