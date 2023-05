Guvernul a venit cu a doua propunere pentru profesori, pe care sindicatele o considera mai buna. Luni seara, dupa consultarea cu Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, Guvernul a trimis sindicatelor noua propunere in care a adaugat 1.500 de lei in plus fata de oferta anterioara.Veniturile propuse de Executiv sunt din fonduri europene, din PNRR, fara sa fie clar ce anume a fost eliminat din PNRR si de unde vor fi luati acesti bani, reformele din PNRR fiind foarte clar asumate si trasate. ... citeste toata stirea