Hai sa ajutam: Vladut, un baiat din Aiud are nevoie de bani, pentru terapia zilnica de recuperare psiho-motorie

Un baietel in varsta de numai 5 ani, din Aiud, care sufera de epilepsie si retard psihio-motor sever, are nevoie urgent de tratament.Cu ajutorul terapiei hiperbarice si TheraSuit, Vladut are toate sansele sa se bucure de copilarie. Din pacate economiile parintilor sai s-au epuizat. Pentru a putea continua terapia zilnica de recuperare psiho-motorie, micutul are nevoie de 6.000 de lei lunar.,,Am fost tare fericiti cand a aparut Vlad in viata noastra. Dupa numai 5 luni, bucuria s-a transformat ... citeste toata stirea