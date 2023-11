Problema cash-ului a creat in societatea romaneasca o atat de mare galagie incat m-am gandit o perioada ca vom sesiza prostia si o vom amenda pe cale de consecinta.Nu am simtit nevoia sa spun ceva, dar, dincolo de discutiile care evita o abordare rationala a chestiunii, este necesar sa spunem cateva lucruri care provin din realitate.Cred ca daca facem lucrurile cu seriozitate ar trebui sa tinem cont de cateva realitati si anume impactul fenomenal pe care il are masura asupra firmelor mici, ... citeste toata stirea