HOROSCOP 9-15 mai: saptamana incepe cu Mercur in retrograd si se termina cu eclipsa in Scorpion. Schimbari pentru fiecare zodie

Avem o saptamana plina de evenimente astrale importante. Avem Mercur retrograd deja din 10 Mai. Imediat pe 11 avem Jupiter in Berbec si in weekend avem eclipsa in Taur - Scorpion.Toate aceste aspecte vor produce mari schimbari pentru fiecare zodie si pentru fiecare fiinta. Toate cele 3 aspecte sunt declansatoare de evenimente si schimbari, asa incat ne putem astepta in fiecare dintre cele 3 zile la transformarea a ceea ce stiam,Fiti pregatiti sa iesiti din confort si nu va temeti de ... citeste toata stirea