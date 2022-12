"Hospice Eliana - Incredere si Solidaritate", eveniment caritabil al asociatiei din Alba care se ocupa de bolnavii oncologici

Echipa Hospice Eliana & prietenii organizeaza duminica, 11 decembrie, de la ora 18, un eveniment spectacol sub numele de "Hospice Eliana - Incredere si Solidaritate" care isi propune sa ii adune impreuna pe cei care cred in activitatea si valorile lor.Publicul interesat de comunitatea Hospice, poate participa la evenimentul on-line, AICI, incepand cu ora 18.00."Va propunem o seara in care sa descoperim impreuna oameni frumosi ai comunitatii noastre care aduc cu ei incredere, solidaritate si ... citeste toata stirea