Hot retinut dupa spargerea unei unitati de alimentatie publica din Deva - prejudiciu de 6.000 de lei

Retinut preventiv de catre politisti, sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificatLa data de 05 martie 2025, in jurul orelor 04:25, politistii din cadrul Politiei Municipiului Deva au fost sesizati cu privire la faptul ca s-a activat alarma anti-efractie a unei unitati de alimentatie publica.Ca urmare a sesizarii, la fata locului s-a deplasat un echipaj de politie care a constatat faptul ca persoane necunoscute au patruns prin efractie in interiorul unitatii de alimentatie publica, ... citește toată știrea