Hotel din Alba, vechi de 53 de ani, scos la vanzare pe un site de imobiliare

Hotel Cetate cu o vechime de 53 de ani, a fost scos la vanzare pe un site de imobiliare.Hotelul construit in anii 70, dispune de 5 apartamente, 100 camere duble, 8 camere single si de un restaurant cu o capacitate de 216 locuri.In prezent, hotelul este administrat de catre lantul de hotelier '' Imparatul Romanilor'', care detine unitati de cazare asemanatoare in Alba Iulia, Poiana Brasov, Sibiu si Bucuresti."Hotelul Cetate este situat in partea centrala a orasului Alba Iulia, in imediata ... citeste toata stirea