Hoti de catalizatoare din Ocna Mures, prinsi in flagrant de politisti

Politistii din Ocna Mures au prins in flagrant, noaptea trecuta, trei hoti de catalizatoare.Cei trei tineri, au fost descoperiti de oamenii legii, cand doreau sa sustraga un catalizator al unei masini parcate.La data de 7 februarie 2023, in jurul orei 23,00, un echipaj de politie din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures au depistat 3 tineri, doi de 20 de ani si unul de 17 ani, din Ocna Mures, in timp ce incercau sa sustraga, folosindu-se de un flex, ... citeste toata stirea