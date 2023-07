Un barbat in varsta de 69 de ani din orasul Cugir a fost retinut in cursul zilei de luni de catre politistii din cadrul Politiei Locale Alba Iulia. Era cautat pentru furtul unor ghiozdane.Barbatul a sustras doua ghiozdane ale unor copii aflati in Parcul "Mihai Eminescu" din Alba Iulia."Dupa incidentul semnalat de victima si presa locala la finalul saptamanii trecute, cand un om al strazii a furat ghiozdanul unui copil care se afla in Parcul "Mihai Eminescu" din Alba Iulia, Politia ... citeste toata stirea