Hunedoara : Un cuplu si un copil de 8 luni, izolati pe o insula formata pe strei prin deversarea barajului - salvati de pompieri

Trei persoane, 2 adulti si un copil de 8 luni, aflate la scaldat pe raul Strei, in localitatea Streisangeorgiu, orasul Calan, au fost salvate de pompierii din Hunedoara si Deva, dupa ce au ramas izolate, in aceasta dupa-amiaza, pe o insula formata in urma deversarii apei dintr-un lac de acumulare al unui baraj aflat in amonte, pe cursul apei, a informat, sambata, ISU Huendoara.Interventia s-a efectuat cu echipaje de salvare din care au facut parte inclusiv pompieri scafandri si alpinisti."La ... citește toată știrea