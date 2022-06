IA mea, mandrIA mea - Sarbatoarea iei, ca simbol national, la Sebes

Primaria Municipiului Sebes, alaturi de Centrul Cultural "Lucian Blaga" si Biblioteca Municipala "Lucian Blaga" Sebes au dat startul celei de a VI-a editii a Bibliotecii de vacanta, prima zi fiind dedicata Sarbatorii Iei. In fiecare an, pe data de 24 iunie se celebreaza Ziua Universala a Iei, odata cu sarbatoarea de Sanziene.Cu nostalgie am privit spre lumea satului romanesc de altadata prin expozitia tematica de carte si obiecte traditionale "Poftiti de vedeti!". Impreuna am descoperit ... citeste toata stirea